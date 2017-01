Caminhoneiros protestam contra  preço do frete e do diesel em Ijuí

Manifestação

Fazendo eco ao protesto de motoristas do Mato Grosso, que já dura uma semana, caminhoneiros iniciaram manifestação na manhã desta terça-feira no Rio Grande do Sul contra o aumento do frete e do preço do óleo diesel. Até as 9h, havia confirmação de paralisação apenas na BR-285, em Ijuí, no Noroeste.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve queima de pneus no início da manhã no acostamento da rodovia, não prejudicando o trânsito. Por volta das 8h, um grupo de caminhoneiros, concentrados no trevo de entroncamento com a ERS-342, passou a interceptar os caminhões e obrigá-los a parar nos postos. Os demais veículos estão trafegando normalmente.

— Estamos parando todos aqueles que pagam frete, pra se juntar à gente, porque está impossível trabalhar assim. O frete não está dando para pagar e o aumento diesel, que vai subir mais 9%, vai impactar direto no custo — defende o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Ijuí, Carlos Alberto Litti Dahmer.

A principal reclamação é com relação ao frete pago pela indústria de grãos, como a soja. A Associação Nacional dos Exportadores de Grãos declarou que o valor é estabelecido pelas regras do mercado e que não há um preço mínimo determinado por lei.

Segundo Dahmer, o grupo de Ijuí está em contato com o de Mato Grosso e há previsão de que ocorram protestos semelhantes em outras rodovias gaúchas.

Por volta das 9h30min, a PRF informou que um grupo de caminhoneiros se reuniu no km 1 da BR-468, em Palmeira das Missões, mas sem nenhum bloqueio.