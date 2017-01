Diesel refresca índice oficial, mas pesa em outro indicador

Reflexos nos postos

Leitores estranharam a informação de que o peso da gasolina no IPCA é muito superior ao do diesel. A coluna conferiu e explica: o IPCA é um índice de inflação focado no consumo das famílias. Como veículos a diesel são raros nesse universo, o impacto é pequeno. Em outros indicadores, como a série dos IGPs da Fundação Getulio Vargas, a situação quase se inverte, por incluir custos ao produtor. Detalhe: o índice considerado "oficial" no Brasil é o IPCA.



– Um índice de preços tenta captar o perfil do consumidor de maneira genérica – detalha Mauro Rochlin, da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Leia mais

Petrobras injeta gasolina no debate sobre política de preços

Rumo da Petrobras aumenta dúvida sobre polo petroquímico e Refap

Agora vai ser difícil justificar falta de repasse nos preços nos postos



Há segmentos mais atingidos pela variação no custo do diesel. Com dois reajustes, um de 9,5% e outro de 6,1%, já se discute aumento no frete. Conforme a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), o aumento mais recente, de 6,1% na refinaria, pode engordar em até 1,2% o custo de viagens longas (acima de 6 mil quilômetros).

– Nem sempre o reajuste nas refinarias é repassado às bombas – diz Neuto Gonçalves dos Reis, diretor técnico da NTC&Logística.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo