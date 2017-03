Acidentes de trânsito causam 12 mortes no RS neste fim de semana

Estradas

Neste fim de semana — desde o meio-dia de sexta-feira até o fim da tarde deste domingo —, ao menos 12 pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias no Rio Grande do Sul. O mais recente aconteceu na manhã deste domingo em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O motorista de um Palio, Valdemar Schulte, 49 anos, e o de um Uno, Délcio Ferreira, 43 anos, morreram após colidirem na RSC-453, na altura do km 6, em cima de uma ponte.



Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), foi necessário chamar os Bombeiros para retirar os corpos das ferragens.



Leia mais:

Acidente com ônibus deixa oito feridos na BR-116, em Canoas

Homem morre em acidente na BR-290, em Uruguaiana

Região Metropolitana registra nove assassinatos em menos de 24 horas



Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões na BR-386, em Santo Antônio do Planalto, na Região Norte do Estado, deixou um morto — condutor do veículo de passeio. Um passageiro que também estava no carro foi encaminhado com ferimentos ao Hospital de Carazinho. Chovia forte no momento do acidente. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.



Na noite de sexta-feira, uma mulher morreu em uma colisão entre um Gol, com placas de Santa Cruz, e uma caminhonete D20, de Dom Feliciano, na BR-471, em Santa Cruz do Sul. A vítima era passageira do Gol.



Um homem foi atropelado em Lajeado, no Vale do Taquari, por volta das 20h de sexta-feira. Ricardo Araújo, 41 anos, atravessava a ERS-130, quando foi atingido por um carro.



Na madrugada de sábado, um pedestre morreu atropelado na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana. A vítima, que ainda não havia sido identificada até por volta das 18h deste domingo, foi atingida por um ônibus e depois por outros veículos próximo ao viaduto da Boqueirão, por volta das 0h30min, segundo a PRF.



Na RS-405, entre Taquari Mirim e Pinheiral, no Vale do Taquari, um ciclista foi atropelado por um carro na madrugada de sábado. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.



Na manhã de sábado, por volta das 6h, o condutor de um Verona morreu após seu carro colidir frontalmente contra um Palio na ERS-210, em Boa Vista do Buricá. Outras sete vítimas, três ocupantes do Verona e quatro do Palio foram socorridas e encaminhadas ao hospital. O acidente foi atendido pelo CRBM de Santo Augusto, segundo a Brigada Militar (BM).



Dois homens morreram na noite de sábado em um acidente ocorrido no Km 71 da ERS-110, em Jaquirana, nos Campos de Cima da Serra. No momento do acidente, por volta das 20h, chovia e havia cerração no local. As vítimas, Jonathan Lopes Chaves, 33 anos, e Caio Mayer, 30 — provável condutor —, estavam em um caminhão carregado de batatas, com placas de Lages (SC), que tombou na pista e bateu em um paredão de pedra, segundo informações do Grupo Rodoviário de Gramado.



No quilômetro 721 da na BR-290, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, um motociclista morreu após colidir com um poste, no começo da noite deste sábado. O condutor, um homem de 57 anos, não teve o nome divulgado pela PRF.



Ainda no sábado, uma colisão frontal entre dois veículos causou a morte de uma mulher de 55 anos no km 52 da ERS-101, em Palmares do Sul. Segundo o CRBM, o condutor de um Focus perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, atingindo um Gol. Chovia no momento do acidente e o automóvel aquaplanou.



*Zero Hora com informações de Pioneiro, Rádio Gaúcha e Agência RBS