Colisão deixa um morto e três feridos na Estrada do Mar

Osório

Um acidente na altura do km 12 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório, matou uma pessoa morta e deixou outras três feridas gravesmente na manhã desta sexta-feira. A colisão envolveu dois carros, com placas de Santa Cruz do Sul e de Esteio, por volta das 10h.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Scénic foi parar às margens da rodovia após se chocar frontalmente com um Fiat Premio.

Além do CRBM, Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate. O nome das vítimas ainda não foram divulgados.



Há lentidão no local, nos dois sentidos, já que é um trecho de pista simples. O trânsito foi bloqueado próximo das 10h20min.