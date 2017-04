Ciclista morre atropelado na BR-116, em São Leopoldo 

Acidente

Um ciclista morreu atropelado na madrugada deste sábado na BR-116, em São Leopoldo. O acidente ocorreu no sentido Capital-Interior, no quilômetro 247, pouco depois da meia-noite. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro envolvido na ocorrência fugiu sem prestar socorro. O ciclista foi identificado como Mauro Guterres Júnior, 31 anos. Ele era morador de São Leopoldo.