As novas músicas dos Tribalistas valem o seu tempo?

Os Tribalistas anunciaram sua volta e lançaram quatro músicas novas na última quinta-feira. Essas são as nossas primeiras reações sobre as músicas novas do trio Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte:



Diáspora

A letra é sobre imigrantes. Bolsonaro não vai gostar, e aquele seu amigo da UFRGS vai colar a letra numa postagem no Instagram com foto do pôr do sol do Guaíba. Essa Marisa canta demais! Mas como eles são amigos do Arnaldo, liberam ele a declamar poesia no meio do troço. Tem 4min01s. Poderia ter 3min.



Aliança

A Velha Infância versão 2017. Bem bonitinha. Letra que todo casal vai enviar um para o outro (até um trair e o amor acabar). Devemos ter uma penca de vídeos de qualidade baixa com fotos dos casais abraçados em uma viagem para o Caribe ou Europa. Com quadros imitando Romero Britto atrás. Você ouvirá essa música centenas de vezes. Se prepare. "Ninguém mais feliz que eu e você". Tem 4min11s. Poderia ter 3min15s.



Um Só

A letra começa dizendo "somos comunistas e capitalistas". Deu. Ninguém mais vai ouvir a música, milhares de textos gigantescos surgirão no Facebook chamando os artistas de esquerdistas maconheiros ou vendidos para a Rede Globo. Ao fundo, Um Só continuará tocando sua versão bem Tribalistas: violões, percussões e levadinha Praia do Rosa (porque gaúchos não são bobos e sabem que as praias catarinenses são bem mais bonitas). Tem 3min35s. Tempo ideal.



Fora da Memória

Meio bolero, meio canção de ninar, para você cantar para o seu filho. Arnaldo? Deixa a Marisa cantar sozinha! Pô! A música tem 4min07s. Poderia ter 2min50s. Como foi a última que escutei, deu vontade de colocar um disco do Iron Maiden para acordar.



Ou seja: as músicas valem o seu tempo, sim!



