Quem é MC Livinho, o funkeiro bom de bola que vem a Porto Alegre

Se o teu hobby é sentar...

Acho que o hobby do MC Livinho não é sentar, mas ele definitivamente tá de parabéns. Foquemos na vida do funkeiro.

Não bastasse ser o MC mais lindo do funk brasileiro (tudo bem que a comparação é com Bin Laden e Brinquedo) e jogar futebol melhor que metade do time do Inter (pelo menos o time da era pré-Guto-Gordiola), o paulista de 22 anos vem acumulando hits que o colocam na primeira prateleira do gênero:

– O funk está dominando o Brasil – diz o cara que se apresenta neste sábado na Capital, para depois completar: – E Porto Alegre é uma cidade muito funkeira.

Vá ao YouTube procurar por hits como Fazer Falta (música que tem os belos versos que abrem este texto. Aprecio tentar entender as letras do funk brasileiro) e Cheia de Marra. São milhões de visualizações. Outra coisa inacreditável são os golaços de Livinho nessas peladas beneficentes (dia desses, ele fez cinco em um jogo). Você também achará isso em vídeos na internet:

– Futebol é minha outra paixão. Estamos aí, vai que o Tite nos chama (risos). Conheço alguns jogadores pessoalmente, mas o Neymar só pela TV. Admiro demais, um dia quero conhecê-lo.



MC Livinho

Conhecido por hits como Fazer Falta, Tchau e Bença e Tudo de Bom, o funkeiro MC Livinho é a grande atração deste sábado no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995). Ingressos entre R$ 40 e R$ 60. O show começa às 23h30min. Ele toca também na Arena 051 (Av. Protásio Alves, 9.800). Ingressos entre R$ 45 e R$ 65. O evento começa às 22h.



