Clínica de fisioterapia para animais ignora a crise 

Eles esperam os donos na porta do hospital e são bem-vindos até dentro de instituições de saúde, por terem reconhecido efeito terapêutico. Se ajudam a cuidar dos humanos, pets também acabam auxiliando a raça que tem no bolso seu órgão mais sensível.

A clínica de fisioterapia animal Mundo à Parte tomou o próprio nome ao pé da letra e simplesmente ignora a mais profunda recessão do país. O centro também oferece acupuntura para cães e gatos. Com essa receita, cresce, bate metas e projeta mais 15 unidades em 2017.

Atividades da empresa começaram em 2012 Foto: Arquivo Pessoal / Mundo à Parte

Inaugurada em 2012, na zona sul de Porto Alegre, em menos de um ano tinha filial na Protásio Alves. Optou por mudar para um espaço mais confortável e com mais segurança para os clientes, na Bela Vista, e inaugurou a unidade Lindóia.

No ano seguinte, aproveitou a baixa no mercado imobiliário e abriu mais duas unidades: Ribeirão Preto (SP) em junho e Gramado (RS) em setembro. Até outubro do duro 2016, a receita havia subido mais 25,6%. No mês passado, inaugurou unidade em Passo Fundo e já tem duas previstas para o início de 2017: Mogi Guaçu (SP), em janeiro, e Rio de Janeiro (RJ), em março.

Mundo à Parte foi aberta em Porto Alegre Foto: Arquivo Pessoal / Mundo à Parte

