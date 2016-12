Contra a crise, fabricante de piscinas investe em linha premium

Do RS

A gaúcha iGUi, que fabrica piscinas em fibra de vidro, precisou encontrar alternativas para não se afogar na crise econômica em 2016. Mesmo com a queda de 10% nas vendas, espera manter até o fim de dezembro o faturamento no mesmo nível de 2015, segundo o CEO da empresa, Filipe Sisson. Para nadar contra a recessão, a companhia apostou em linha de piscinas premium, voltada para público com mais recursos financeiros.



— Essas ações ainda não representam muito sobre a receita total. Vamos colher os frutos em dois ou três anos — pondera.

A inauguração de fábricas em Taquara, em julho, e no Paraguai, em outubro, também serviu de trampolim para novos negócios, conforme Sisson. Sem especificar local, o empresário sublinha que a iGUi, presente em mais de 40 países, projeta abertura de pelo menos uma unidade no Exterior em 2017.

