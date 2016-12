Liberação de FGTS pode afrouxar torniquete que sufoca consumo 

Para 2017

Não é a solução para a "síndrome do calote" — com menos renda, consumidor atrasa pagamento, afetando empresas, que não quitam empréstimos nos bancos —, mas dá um alívio razoável.

Se a liberação de contas inativas de FGTS chegar mesmo a R$ 30 bilhões — equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e a quase metade da inadimplência atual estimada no mercado, de R$ 75 bilhões —, pode afrouxar o torniquete que sufoca o consumo e dar ânimo para a economia em 2017.

Leia mais

Diante dos temores, flexibilização das regras do trabalho é positiva

Liberação de FGTS vai, enfim, fazer diferença nas dívidas e no consumo

"A crise fortalece empresas melhor preparadas", diz diretora de indústria que cresceu 40% em 2016



Tudo ainda depende de confirmação e execução. Por ora, é só uma promessa. Para o governo, parece ter sido uma decisão difícil: avisou que iria nesse sentido, recuou, filtrou restrição a R$ 1 mil e, finalmente, anunciou liberação total das contas inativas.

Há riscos, de fato. O principal é de que o trabalhador desperdice os recursos em momento delicado, tanto individual quanto coletivamente. O mais aconselhável é usar a liberação para quitar dívidas. O FGTS tem remuneração baixíssima (TR mais 3% ao ano) — menos de um décimo da taxa de juro média do sistema financeiro —, então isso significa quitar dívida cara com dinheiro que perderia valor.

O dado divulgado nesta quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostra declínio no percentual de famílias endividadas, para 56,6% (veja gráfico). É o menor patamar desde maio de 2012, mas ainda trava o consumo: 21,5% têm mais da metade da renda mensal comprometida com quitação de débitos. Esse nó pode afrouxar, mas só perto do Carnaval: o calendário de liberação sai em fevereiro.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo