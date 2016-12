Lojas colocam em prática cobrança diferente por forma de pagamento

Desconto à vista

Parece que está funcionando como o previsto: muitas lojas já estão colocando em prática a autorização para cobrança de preços diferentes, dependendo da forma de pagamento. A imagem foi enviada à coluna por Gerson Holz, da Perfumes de Luxo, de Nova Petrópolis. Ele começou hoje a dar desconto – aquele mínimo aceitável de 5% – para pagamento em dinheiro, um pouco menor para pagamento no débito, de 2,5%, e sobrou até um pouquinho para quem paga em uma vez no crédito, 1,5%. Importante: se o consumidor optar por essa última modalidade, deve ter certeza de que poderá pagar a próxima fatura completa do cartão, sob pena de afundar naquele juro abissal de 480% ao ano.

A coluna, claro, perguntou ao comerciante se, antes de conceder o desconto de 5% não havia elevado os preços. Afinal, os consumidores brasileiros andam escaldados com o modelo "metade do preço em dobro" que caracterizou Black Fridays passadas. Mas Holz se saiu bem:



– Não!!! Isso seria um desrespeito ao nosso cliente!

(Os pontos de exclamação foram mantidos porque a conversa foi pelo Twitter).

