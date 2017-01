2017 terá maior número de feriadões em uma década: mais perdas ou ganhos? 

Olho no calendário

O ano mal começou, mas a polêmica sobre a relação custo/benefício dos feriadões está quente. Projeção da FecomercioSP aponta perda de R$ 10,5 bilhões em 2017 no varejo no Brasil só com os 10 feriados nacionais que poderão ser "emendados" a finais de semana.

Afinal, este será o ano com maior número de "esticadas" dos últimos 10 anos. Seguindo o calendário, muitas datas festivas que caíram em domingos em 2016 serão nas segundas-feiras neste ano.

Leia mais

Uma comparação do salário mínimo no Brasil e na Europa

Governo começa o ano pendurado no juro do cartão de crédito

Lojas colocam em prática cobrança diferente por forma de pagamento



Como tudo na vida, há o outro lado da moeda: as agências de viagem estão otimistas, até por que o ano passado foi "ruim" de feriadão, relata João Augusto Machado, presidente da Abav-RS.

— Com certeza, vai estimular as vendas — anima-se.

Carlos Henrique Schmidt, presidente do sindicato de hotéis de Porto Alegre, avalia que o calendário será bom para regiões turísticas, mas não para a Capital, se não houver um grande evento ou show.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo