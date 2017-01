Empresa gaúcha vai produzir com custo menor substância essencial para transplantes 

Saúde

A porto-alegrense Millenniun (com "n"), que desenvolve soluções de saneamento ambiental, foi às compras no Vale do Sinos. Resolveu investir na startup Vital, que encontrou método mais barato de produção de ácido lactobiônico, essencial para transplante de órgãos.

– É caríssimo. A Vital encontrou maneira de reduzir em 50% o custo de produção do ácido, hoje importado – afirma o diretor da Millenniun, Eduardo Ruga.

O empresário não informa o valor do investimento e diz que a produção começa em março, para estar no mercado no segundo semestre.

– É um segmento que até impressiona por causa da grande procura – conta Ruga.

