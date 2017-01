Panvel vai vender produtos Natura

Acordo

Já se sabia que a Natura queria avançar na rede tradicional de varejo, além das vendas diretas, via catálogo e consultoras. Mas um acordo selado na quarta-feira marca uma nova etapa.

A marca de cosméticos será vendida na rede de farmácias Panvel, e até nos canais online da empresa gaúcha, começando com a linha Sou, com 28 itens para pele e cabelo.



O alcance da parceria, porém, é maior do que seus primeiros passos. Tanto que a assinatura do contrato foi feita na sede do Dimed, dono da Panvel, em Eldorado do Sul, diretamente pelos dois presidentes dos grupos: João Paulo Ferreira, da Natura, e Julio Mottin Neto, da empresa gaúcha.

