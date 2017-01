Panvel estreia no mercado de alimentos

Fome de novos negócios

Em 2013, quando a gigante americana CVS comprou a rede Onofre no Brasil, surgiram rumores de que as farmácias brasileiras adotariam o modelo drugstore americano, em que medicamentos convivem com alimentos e bebidas. Os empreendedores avaliaram que não era tendência no Brasil. Agora, a Panvel estreia no segmento da alimentação saudável.

Leia mais

Panvel abre loja em São Paulo porque rede é "falada e desejada", diz empresário

Quatro empresários do RS contam por que fizeram apostas em 2016

O nicho vegano, onde o consumo está em tendência de aumento



Lançou a linha Panvel Leve, com quatro opções de snacks naturais, com base em frutos secos, fornecidos pela Uniagro. Vai vender em suas 360 lojas no Sul e em São Paulo.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo