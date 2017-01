FGTS garantido, futuro incerto

Sem restrições

Antes que o dia fosse completamente nublado com a notícia da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, já havia começado instável com a reportagem do jornal Folha de S.Paulo que informava que o governo estudava criar um mecanismo para restringir o número de trabalhadores que podem sacar o saldo de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ainda pela manhã, o governo se apressou em confirmar que haverá liberação total dos saldos que preencherem o requisito anunciado em dezembro, ou seja, todas as contas resultantes de demissões sem justa causa até dezembro de 2015 — portanto que não foram sacados nem tiveram novos depósitos.

Pelo Twitter, primeiro foi o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que mandou o recado: "FGTS Saque das Contas Inativas - das alternativas propostas pela CEF o Presidente confirmou liberar todo o saldo da conta".

Pouco tempo depois, a conta do presidente Michel Temer reiterou: "Quero declarar que não houve nenhuma modificação no saque do FGTS. Quem tiver dinheiro em contas inativadas, vai sacá-las por inteiro".

A preocupação da Caixa, ao fazer a recomendação, era pertinente: 2% das contas concentram volume expressivo dos recursos. Não teria nenhum dos dois destinos desejados com a medida: nem quitar dívidas que travam o consumo, nem incentivar compras para destravar a economia. Seria, portanto, um argumento defensável. Mas um novo recuo do governo, depois do barulho feito na divulgação da medida, em 22 de dezembro. Até o anúncio, o que se discutia era a liberação de valores entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil.

A autorização para saque do saldo total foi a grande novidade do pacote que se sucedeu a um anterior sem grande impacto. Mas se os temores sobre o acesso de curto prazo aos recursos se acalmaram com tuítes, será preciso mais do que confirmações para que o ânimo dos brasileiros siga sereno depois da morte de Teori Zavascki. Mesmo confirmada no final da tarde, fez a bolsa atingir a mínima do dia e o dólar subir. Para que o país se convença de que houve um acidente em Paraty, será preciso muito mais esforço.

