Hamburgueria gaúcha põe na chapa projeto de expansão voltado para cidades do interior

Inspirada no ambiente de lanchonetes americanas da década de 1950, uma hamburgueria de São Lourenço do Sul pôs na chapa projeto de expansão que foge de metrópoles. Inaugurada em 2015, a Bell Burger já pensa em abrir franquias em cidades com menos de 150 mil habitantes. O foco é a Região Sul, mas há investidores com interesse em São Paulo e Minas Gerais, diz o fundador da marca, Alisson Ferreira.

— Trabalhava como consultor em uma multinacional. Aos finais de semana, tinha vontade de sair com amigos e não encontrava muitas opções em São Lourenço do Sul. Durante pesquisa, surgiu a ideia de criar a hamburgueria, já mirando na abertura de franquias — conta o empresário de 29 anos.

Em 2016, o faturamento bruto da Bell Burger foi de R$ 503 mil. Entre as inspirações para o negócio, estão redes nascidas nos Estados Unidos, como The Fifties e Johnny Rockets.

— O hambúrguer é atrelado à cultura americana. Traduzimos isso na identidade do restaurante — comenta.

Com 150 metros quadrados, a Bell Burger oferece oito tipos de sanduíches em São Lourenço do Sul, que tem 44 mil habitantes. O cardápio apresenta opções mais simples, como o "pão, carne e queijo", segundo Ferreira, até pratos "gourmet", com carne de costela e rúcula.

