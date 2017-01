IPCA-15: dragão contido pela recessão é boa notícia

Inflação

Medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), a inflação de janeiro de 2017 é a mais baixa de toda a série histórica, iniciada em 1994, poucos meses antes do Plano Real. O indicador é medido de forma exatamente igual ao chamado IPCA "cheio", apenas com divulgação antes do final do mês. Portanto, é uma espécie de indicador antecedente. É um sinal para os descrentes, que não acreditavam na hipótese de redução de alta dos preços.

Embora embuta notícias boas — garante espaço para mais cortes no juro básico, representa menor corrosão da renda e menos gasto ao comprar o básico —, a queda da inflação decorre da profunda recessão em que o país mergulhou. Parte foi ação do Banco Central, mas os preços começam a se comportar de acordo com a situação econômica do país.

No gráfico acima, estão as taxas registradas no primeiro mês de cada ano com exceção de 1994, quando bateu em 39% e não "coube" na comparação. É importante lembrar que a inflação em desaceleração, mesmo forte, não representa queda nos preços. Significa, apenas, que praticamente pararam de subir. Importante, ainda, destacar que cada perfil de consumo tem sua inflação particular, que varia conforme os produtos que escolhe.

