Onda de hermanos anima negócios no litoral gaúcho

Quem depende de negócios de verão anda feliz da vida com a onda de argentinos e uruguaios no litoral gaúcho. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de mais de 2,5 milhões de estrangeiros nesta temporada anima os parques aquáticos. O Acqua Lokos, de Capão da Canoa, prevê alta de 25% no público, com cada vez mais hermanos. E avisa que manterá áreas abertas o ano inteiro em 2017.

Segundo o diretor do Acqua Lokos, Fabiano da Silva Brogni, em razão da ampliação nas atividades, o complexo teve de reforçar o quadro de funcionários. Foram criadas 160 vagas diretas de trabalho. Com 20 anos de operação, o parque mantém estrutura de cerca de 20 hectares, divididos em cinco áreas: aquática, coberta, diversão, fazenda e hotel.

