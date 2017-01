Tacada no Exterior: Neugebauer fecha acordo com jogador de beisebol para vender nos EUA

Fabricante de chocolate

A próxima tacada da gaúcha Neugebauer no Exterior será nos Estados Unidos. Com fábrica em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, a empresa venderá Bib's para os americanos a partir de fevereiro. A entrada no país é resultado da parceria com a Miggy's, negócio de Miguel Cabrera, jogador de beisebol do Detroit Tigers.

Nos Estados Unidos, o Bib's será vendido com o nome de Tidbits, criado por conta do acordo entre o atleta e a empresa gaúcha. Diretor comercial da Neugebauer, Sergio Copetti afirma que a projeção de crescimento nas vendas para o Exterior varia de 18% a 20%. A fabricante de chocolate exporta para cerca de 30 países.

Leia mais

Neugebauer inicia vendas para Colômbia

Vício em chocolate leva a expansão de lojas de quase R$ 2 milhões

Cacau Show promete 2017 doce no centro de Porto Alegre



Miguel Cabrera joga no Detroit Tigers, nos Estados Unidos Foto: Neugebauer / Divulgação

Venezuelano, Cabrera e sua comitiva desembarcarão no Brasil na segunda-feira e visitarão a fábrica em Arroio do Meio. Para rebater qualquer tipo de surpresa, o atleta escolheu cinco sabores que considera mais adequados ao gosto dos americanos — amendoim, ao leite, branco, meio amargo e iogurte.

A venda de Bib's nos Estados Unidos começará na Flórida e seguirá em Michigan, onde Cabrera defende a equipe da maior cidade do Estado. O objetivo do negócio, segundo a Miggy's, é proporcionar ao público americano acesso a chocolates com preços mais acessíveis.

Na terça-feira, Cabrera participará da convenção de vendas da Neugebauer, em Porto Alegre. O venezuelano foi considerado em duas ocasiões o jogador mais valioso da American League (AL) e 11 vezes convocado para o Jogo das Estrelas da Major League Baseball.

Leia outras informações na coluna de Marta Sfredo