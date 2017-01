Startups gaúchas ganham vitrine nacional 

Evento em SP

São 14 as startups gaúchas selecionadas para participar do Open Innovation Week, evento final do Movimento 100 Open Startups, que ocorre em São Paulo dias 21 e 22 de fevereiro. O evento é exclusivo para que as grandes empresas conectadas ao movimento possam cocriar com os projetos mais atraentes do ano e gerar contratos.

Leia mais

Lojas Lebes: tem nova gaúcha no clube do bilhão

Porto Alegre garante lugar no mapa mundial da inovação

Neugebauer fecha acordo com jogador de beisebol para vender nos EUA



Ao final do encontro, as startups com melhor desempenho passam a compor o ranking Top100 Brasil 2017. Durante 2016, mais de 2,7 mil projetos foram avaliados, 120 no Rio Grande do Sul, por representantes de 317 grandes empresas de todo o Brasil. A banca regional ocorreu no início de novembro no Tecnopuc, em Porto Alegre.

Confira a lista de startups gaúchas:

– Meerkat, de Porto Alegre

– Prosumir Aproveitamento Energético, de Porto Alegre

– Eirene Solutions, de Porto Alegre

– Kiskadi, de Porto Alegre

– Aegro - Colhendo Conhecimento, de Porto Alegre

– HelpBell, de Porto Alegre

– Central de Orçamentos: Sistema de Preços, de Novo Hamburgo

– NewTissue, de Porto Alegre

– Control Milk - Tecnologia e Informação, de Teutônia

– Real Networking, de Porto Alegre

– Egalitê Recursos Humanos Especiais, de Porto Alegre

– Postmetria, de Porto Alegre

– Unsalt, de Porto Alegre

– Ballester Continuously Variable Transmission - CVT, de Porto Alegre



Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo