Com abertura de 12 lojas, atacado de roupas de Farroupilha projeta alta de 30% nas vendas

Serra

O verão nem foi embora, mas já há quem vislumbre a possibilidade de esquentar os negócios com o inverno. O Golden Center, de Farroupilha, vai contar com 12 novas lojas entre fevereiro e março — quatro de marcas gaúchas. A projeção é de alta de 30% nas vendas em 2017.

— Com o frio, o faturamento cresce. Recebemos até 1,5 mil clientes por dia — afirma Sabrina Portolan, gerente do atacado de roupas.

Das cerca de 60 fabricantes que mantêm operações no atacado, 65% são gaúchas. Como a coluna antecipou, o centro de compras fornece roupas para novelas da Rede Globo. A terceira atração da emissora a receber as peças será Força do Querer, próxima trama das 21h, que estreia em abril.

