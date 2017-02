Renner cresce 8% em 2016 e rede confirma abertura de mais quatro lojas no Rio Grande do Sul  

Vestuário

Se algum estrangeiro desavisado der uma olhada no balanço de resultados da Renner, divulgado ontem, sem saber nada do que se passou no Brasil nos últimos dois anos, dificilmente acreditará que a economia brasileira enfrenta uma profunda recessão.

A companhia gaúcha simplesmente ignorou a crise na terra da jabuticaba: o lucro cresceu 8% em 2016, chegando a R$ 625 milhões. Em 2015, o avanço também havia sido expressivo, 22,5%. Isso tudo enquanto o varejo, como um todo, só acumula perdas.

Os investimentos no ano passado alcançaram R$ 512 milhões — com a abertura de 64 lojas (incluindo as marcas Camicado e Youcom) em todo o Brasil e instalações de equipamentos de tecnologia. O desbravamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o nome da rede ainda não é tão conhecida, foi o principal foco.

Em 2017, há espaço para crescer mais, apostando na capilaridade da empresa no interior. No RS, estão garantidas quatro novas lojas: em Porto Alegre, Guaíba, Santa Cruz e Canoas. Ainda não há data confirmada para abertura dos empreendimentos.

— É um mercado que tem muita informalidade. Nosso plano é investir em espaços atualmente ocupados por pequenos varejistas e lojas especializadas — conta o diretor administrativo-financeiro e de relações com investidores da Lojas Renner, Laurence Gomes.Estimativa de consultorias que acompanham o setor aponta que hoje a companhia abocanha 5% do mercado de vestuário.

Um pouco atrás, a vice-líder C&A tem 4,9%. De capital fechado, a empresa não precisa divulgar balanços, o que impede a comparação direta de resultados financeiros.

Entre as outras gigantes, nenhuma divulgou seus resultados anuais ainda. Mas, levando em conta o desempenho ao longo dos três primeiros trimestres de 2016, Marisa e Riachuelo precisaram sacrificar margens para vender mais. Hering também conseguiu resultados positivos, porém em um ritmo bem menor. Pelo visto, nenhuma delas soube se vestir tão bem quanto a Renner.