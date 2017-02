RS tem quarta maior produção de energia eólica no país em 2016

Ventos gaúchos

Os ventos sopraram bem no Rio Grande do Sul em 2016. A produção de energia eólica no Estado chegou a 519 megawatts (MW) médios, alta de 39% em relação a 2015. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O resultado deixa as usinas gaúchas na quarta posição entre as principais produtoras do país, atrás apenas de Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará — tradicionais líderes.

O RS detém ainda a quarta maior capacidade instalada (potencial de geração), com 1.675 MW. A liderança desse ranking também está com as usinas potiguares, com 3.181 MW.

