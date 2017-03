Ampliação da pista do Salgado Filho ainda não dá sinal de decolagem

Porto Alegre

Tema que animou empresários gaúchos, a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ainda está taxiando, sem sinal de decolagem. No leilão do dia 16, uma das primeiras declarações da Fraport foi avisar que precisa de apoio do poder público para tocar a obra. Conforme o Demhab, a empresa alemã ainda não fez contato com a prefeitura. Segundo o órgão, a obra depende do reassentamento de 360 famílias da Vila Nazaré.

Um dos problemas é que a área no Sarandi que receberia os moradores retirados foi ocupada, e a liberação depende de decisão judicial. Na Vila Dique, conforme o Demhab, 900 famílias foram transferidas para o bairro Rubem Berta. As que permanecem, segundo o órgão, não interferem no "planejamento da obra". Nas contas do Demhab, a Prefeitura precisa desembolsar cerca de R$ 35 milhões para a remoção dos moradores.

