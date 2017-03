Apex quer entender melhor a China

Entrevista

Embaixador do Brasil na China entre outubro de 2015 e maio de 2016, Roberto Jaguaribe assumiu a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) em junho passado e, nesta semana, faz sua primeira visita ao Estado no cargo. Vem lançar dois núcleos do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também visitará Bento Gonçalves, para conhecer os polos moveleiro e vitivinícola, duas apostas da Apex.

Relação entre países

"O Brasil tem percepção positiva na China. Mas os chineses não são particularmente bem informados sobre nosso país, como nós não somos bem informados a respeito de muitas características deles. O comércio bilateral é mais importante percentualmente para o Brasil do que para a China, não há dúvida. Somos o 25º maior comerciante do mundo. A China, a número 1. O Brasil está longe da plenitude do comércio com o país."

Mais informação

"Nas competências da Apex, que são comércio exterior, atração de investimentos e internacionalização de empresas, a China figura entre os principais interesses. Criamos um núcleo China aqui na Apex (após sua posse). O espaço surgiu da percepção de que o país é objeto de menor grau de entendimento. Precisamos ampliar nosso conhecimento sobre ele e fazer com que isso seja transmissível para o setor produtivo brasileiro."

RS exportador

"O Rio Grande do Sul, com vocação exportadora, está em 64 projetos em que atores do Estado são beneficiados pelas ações da agência. Neste momento, vou me concentrar em três áreas: os setores coureiro-calçadista, moveleiro e de vinhos. As empresas no Brasil têm de arcar com juro maior do que competidoras. Ainda há percurso pela frente, mas o país fica mais alinhado a competidores."

