Feira para indústria moveleira tenta limar dois anos de recessão

Bento Gonçalves

Além dos R$ 16 milhões que deve injetar em Bento Gonçalves, com turismo de negócios, a Fimma Brasil 2017 projeta movimentar ao redor de US$ 290 milhões entre terça e sexta-feira desta semana em máquinas e matérias-primas para a indústria moveleira. Se a previsão for confirmada, o volume será semelhante ao da edição anterior, ocorrida em 2015, conforme o presidente do evento, Rogério Francio.

Ou seja, vai tentar "ignorar" dois anos de recessão. Com 360 expositores, a feira estima receber cerca de 25 mil visitantes no parque de eventos da cidade. Entre as empresas representadas na Serra, estão marcas de 30 países, como Alemanha, França e Índia.

Para atrair a atenção do público, além de tentar estimular negócios, a Fimma oferece espaço para debates sobre gestão, inovação e empreendedorismo.

