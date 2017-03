Fnac Brasil contradiz matriz francesa e diz que está em busca de parceiro para ficar no Brasil

Aller et retour

Um dia depois que o relatório financeiro da Fnac Darty, grupo que no Brasil atua com a primeira das duas marcas, anunciou formal e oficialmente a intenção de se retirar do país, a direção nacional deu outra versão: estaria em busca de um parceiro para ter um "tamanho crítico" e "reforçar sua operação no país". Veja o texto divulgado pela empresa no início desta tarde:

A Fnac anunciou nesta terça-feira o seu resultado 2016. O novo grupo Fnac Darty está agora focado na nova estratégia de integração com Darty, transformando-se em um relevante player no continente europeu. A operação brasileira precisa ter um tamanho crítico no sentido de ser relevante e reforçar sua posição de mercado. Devido a isso, a Fnac iniciou um processo ativo de busca de parceiro local para continuar e reforçar sua operação no país.



A coluna apontou a contradição, que foi reconhecida pela assessoria da empresa, mas sugeriu que se ficasse com a versão da diretoria nacional. Na terça-feira, enquanto os brasileiros ainda curtiam o Carnaval, a Fnac Darty havia sido mais do que clara: "a subsidiária brasileira foi classificada como atividade descontinuada, o Grupo iniciou um processo ativo de busca de parcerias que possa permitir a retirada do país". Confira abaixo o trecho do original em francês.

