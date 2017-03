Nova casa da Lojas Renner abre as portas em Porto Alegre

Nesta quinta-feira

Uma sede administrativa à altura da empresa que se caracteriza como a maior varejista de moda do Brasil, com 450 lojas (302 Renner, 85 Camicado e 63 Youcom), será inaugurada nesta quinta-feira, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. Com 32,7 mil metros quadrados, o prédio foi concebido para se enquadrar na certificação Leed, de edifícios sustentáveis.



A energia é 100% renovável, com lâmpadas de LED que garantem 15% de economia e vidros que ajudam no desempenho energético. Para reduzir os efeitos do fenômeno "ilha de calor" — aumento da temperatura típico dos centros urbanos —, o prédio foi coberto por tinta térmica na cor branca.

O sistema de água potável tem reaproveitamento, com 55% de redução no consumo. E a aposta do presidente da empresa, José Galló, no crescimento sustentável avança para o estacionamento, que terá oito vagas exclusivas para veículos abastecidos com combustíveis limpos e bicicletário com cem vagas. Dentro, áreas livres com até 3 mil metros quadrados reúnem equipes de criação, compras e planejamento sem barreiras físicas.

