Se tudo der certo, Salgado Filho deve ter operador global

Suspense na concessão

Não se confirmou o temor de que o leilão do aeroporto Salgado Filho fosse "deserto" – ou seja, sem interessados. Mas a debandada de todos os candidatos brasileiros a assumir a gestão dos terminais que vão a leilão amanhã chama atenção. Isso significa que, se nada der errado, a estrutura que serve Porto Alegre terá um operador internacional.

Até agora, sabe-se que houve ofertas para os quatro aeroportos que estão em oferta, mas apenas grupos com sede fora do Brasil apresentaram propostas: os alemães Fraport e Avialliance, o francês Vinci e o argentino Inframerica. Do que se soube sobre as razões dos grupos brasileiros para ficar fora da disputa, estão incluídas estimativa de investimento acima da formalmente prevista, além de temor de receita abaixo da estimada, além de desconfiança de que as projeções do governo estejam superestimadas.

Pela lógica do tamanho do negócio e pela proximidade geográfica, uma das possibilidades é de que o Salgado Filho esteja na mira do Inframerica, que já administra, em Brasília e Natal, dois terminais de porte mais semelhante ao de Porto Alegre. A empresa é controlada pela Corporación America, que tem gestão de 53 aeroportos na região, como algumas capitais de província da Argentina mas também mais remotos, como o de Galápagos, nas ilhas que inspiraram os estudos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Mais conhecido dos gaúchos é o aeroporto de Punta del Este, também administrado pela companhia.

Também se especula sobre um eventual interesse da alemã Fraport, responsável pelo gigantesco aeroporto de Frankfurt. Nesse caso, o interesse seria a concentração de empresas de origem alemã no Sul e o potencial que poderia oferecer. A Fraport só tem um terminal na América do Sul, Jorge Chavez, de Lima. No ano passado, a empresa anunciou investimento de US$ 2 bilhões na expansão da estrutura da capital e na construção de uma nova em Chinchero (Cusco), pela demanda turística da região.

Quem acompanha de perto a movimentação adverte, ainda, que não está descartado o risco de a proposta apresentada pelo Salgado Filho não ser considera, por falta de aderência ao edital. Mas já dá para começar a torcer.



