Três filmes sobre terceirização 

Discussão da semana

A terceirização vai ajudar a retomar a geração de emprego ou produzir semiescravos?

A discussão da semana foi recheada de conceitos e preconceitos, mas essa forma de contratação, mesmo nos países em que avançou, não substituiu toda mão de obra. O cinema já abordou os riscos e as oportunidades embutidos nesse tipo de relação de trabalho.

Despachado para a Índia (2006)

Sim, a coluna já mencionou esse filme antes, mas como é o retrato extremo da terceirização, não poderia ficar de fora da lista. O assunto ganhou atualidade graças ao discurso de Donald Trump contra o "outsourcing" — quando as empresas movem seções inteiras para o Exterior.

Veja mais

Quatro filmes sobre empresas consideradas inovadoras

Quatro filmes sobre educação no Exterior

Quatro filmes sobre viagens



Do Outro Lado da Linha (2008)

Quase um "spin off", explora uma situação esboçada no anterior, a relação entre um cliente nos EUA e uma operadora de call center na Índia. Aborda o curioso treinamento das equipes e a convivência entre foco em produtividade com antigas formas de vigilância do trabalho.

Tudo por Alice (2012)

Por trás da comédia romântica francesa, está o universo contemporâneo do trabalho e seus limites. Apaixonado por Alice desde a faculdade, Max se torna milionário após criar um site. Descobre que a ex-colega virou líder de operários em uma fábrica que está por quebrar, compra a empresa e tenta se reaproximar como trabalhador, mas atende a todas as reivindicações como forma de sedução.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo