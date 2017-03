Um estoque de crédito nos cofres /

Bolso mais leve

Mais do que uma alternativa de compra com pagamento a prazo em momento de aperto no crédito, o segmento de consórcios quer fazer parte da reeducação financeira dos brasileiros. Nesta semana, o presidente-executivo da Associação Brasileira de Consórcios (Abac), Paulo Roberto Rossi, esteve em Porto Alegre e relatou que a entidade está alinhada com o esforço do "desendividamento" da população.

Nos números de 2016, o Estado se destaca especialmente pela fatia dos consórcios na compra de caminhões, muito acima das médias regional e nacional.

Conforme Rossi, boa parte dos recursos já liberados para compra desses veículos ainda está entesourada, por conta do momento econômico – é prerrogativa do consórciado usar o crédito até o fim de seu grupo. Mas no momento em que se firmarem sinais de recuperação, avalia, será uma origem de recursos livre do risco de dívida, que pode ajudar a reativar o consumo.

