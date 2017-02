A Ospa, enfim, ganha seu próprio espaço para ensaiar

A saga da orquestra

O lado bom é que, depois de 67 anos em busca de um espaço próprio, a Ospa ganhou do governo do Estado um lugar para ensaiar. A partir do próximo dia 7, os músicos se instalam no antigo auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari – que, após uma reforma, foi cedido à orquestra por um período de 20 anos.

Desde 2008, quando deixou o Teatro da Ospa, que era alugado, a sinfônica peregrinou por espaços emprestados como o armazém A3 do Cais do Porto, uma sala do Palácio Piratini, o salão paroquial da Igreja São Pedro e, por último, a Sala Elis Regina, na Usina do Gasômetro. O lado ruim, bem, o lado ruim eu conto amanhã, terça-feira.



