Por que a moda agora é bar com fachada preta?

Escureceu

Eles vêm se espalhando por toda a Cidade Baixa, mas só num trecho de 260 metros da Lima e Silva já são sete. Os pubs e casas noturnas com fachada preta viraram moda na região mais boêmia da cidade.



— O preto inibe a pichação, que é muito frequente no bairro, mas esse não é o principal motivo — diz Tiago Schmitz, sócio do Charlie Pub.

A coluna ouviu cinco das sete casas, e o motivo mais citado é "neutralizar a arquitetura do prédio" para destacar o logotipo — que à noite ganha força com neon ou led. Segundo a arquiteta Luana Fernandes, as construções muito antigas da Cidade Baixa, além de deterioradas pelo tempo, têm elementos demais na fachada — e nem sempre é fácil dar destaque para o que se quer.

— Ao camuflar a arquitetura, a pintura preta também é uma opção para reduzir custos. Restaurar uma fachada é mais caro e leva mais tempo — diz Luana.

