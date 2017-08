Obra de arte de três metros desaparece da Casa de Cultura Mario Quintana

Mas como?

É um mistério o sumiço de um painel de cerca de três metros de altura que adornava o saguão de entrada do Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana. Batizada de Auditorium, a obra da artista gaúcha Regina Silveira foi instalada em 1990, ano de inauguração do centro cultural. O atual diretor do espaço, Jessé Oliveira, diz que deu falta da obra há 10 dias.

— Estamos modernizando o Teatro Bruno Kiefer e chamamos o Flávio Kiefer, arquiteto responsável pelo projeto original. Foi ele que se deu conta de que a obra sumiu. Eu nem lembrava dela — conta Oliveira, que está à frente da casa desde novembro passado. — O diretor anterior diz que retirou a obra porque estava danificada e que a guardou no depósito. Procuramos por tudo, nos locais mais improváveis, mas não a encontramos.

Jessé comunicou o sumiço da obra à Secretaria Estadual da Cultura, que deve abrir sindicância para apurar o caso. Radicada em São Paulo desde os anos 1970, a autora do painel, Regina Silveira, está entre os artistas gaúchos mais importantes da atualidade:

— É um nome de ponta da arte contemporânea brasileira, está sempre nas bienais nacionais e internacionais. É muito grave a perda de um trabalho dela — avalia o professor de escultura José Francisco Alves, do Atelier Livre da Prefeitura, autor do livro A Escultura Pública de Porto Alegre.

— Foi uma surpresa saber que a obra desapareceu, fiquei desanimada — disse Regina por telefone. — Preservar obras de arte na rua é bem complicado, mas, quando se coloca dentro de uma instituição, a gente espera que cuidem.