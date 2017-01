Quem são os líderes populistas que roubarão a cena em 2017 na Europa

Unidade frágil

Quatro eleições. Quatro líderes. Veja quem são as apostas da extrema-direita nas eleições de 2017 na Europa.

Foto: Reprodução / Reprodução

Geert Wilders - Líder do Partido para a Liberdade, na frente das pesquisas na Holanda, foi condenado em dezembro por um tribunal por discriminação. Em 2014, incitou cânticos de viés racista contra a entrada de marroquinos no país.







Foto: Reprodução / Reprodução

Frauke Petry – Líder do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), adota discurso de exclusão do país da UE. Tornou-se famosa ao dizer que a polícia de fronteira tinha o direito de atirar em imigrantes que tentassem entrar clandestinamente no país.



Foto: Reprodução / Reprodução

Marine Le Pen – Presidente da Frente Nacional, filha do histórico líder da extrema-direita na França Jean-Marie Le Pen, ela conseguiu, nas últimas eleições presidenciais, resultado surpreendente: ficou em terceiro lugar. Oposição à imigração e retorno da pena de morte são suas bandeiras.



Foto: Reprodução / Reprodução

Andrej Babis – O empresário ocupa a 688ª posição no ranking dos bilionários da Forbes – Trump está em 324º. Sua fortuna de US$ 2,6 bi faz dele o terceiro homem mais rico da República Checa. É atual ministro das Finanças e fundador do Partido ANO 2011.



Leia mais

Europa em busca de um Trump

As eleições europeias que você deve prestar atenção em 2017