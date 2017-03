Aviões militares britânicos pousam em Porto Alegre desde 2015, comprovam novas imagens

Crise entre vizinhos

Desde 2015, aviões militares britânicos pousam no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, como escala rumo às Ilhas Malvinas (Falklands, para o Reino Unido). É o que comprovam novas imagens obtidas pela coluna nesta segunda-feira.

Nos registros, feitos pelo fotógrafo Raul Pereira, amante de aviação e editor do site Poa Spotter, uma aeronave Hércules C-130J, de prefixo ZH881 da Royal Air Force (força aérea britânica), aparece pousando no aeroporto da capital gaúcha, por volta das 14h do dia 6 de maio.

O uso de aeroportos brasileiros por aviões do Reino Unido em 2015 e 2016 é motivo de mal-estar entre os governos de Brasil e Argentina. Na semana passada, um documento do controle de tráfego aéreo do país vizinho veio à tona, identificando seis pousos nos aeroportos de Rio, São Paulo e Porto Alegre entre novembro e dezembro de 2016. Em 2015, foram 12 pousos.

Os aviões teriam como destino as Malvinas, território britânico no Atlântico Sul que a Argentina reivindica como seu e que foi palco de uma guerra em 1982.

Aeronave britânica fez escala a caminho das Malvinas Foto: Raul Pereira / Raul Pereira

Mais cedo, nesta segunda-feira, a coluna mostrou o flagrante de um pouso de outro Hércules britânico, de prefixo ZH882, em agosto de 2016.

A chancelaria argentina pediu explicações ao governo brasileiro sobre o caso. Oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil não se manifesta sobre os voos. Já o Ministério da Defesa informou que o caso está com a Força Aérea Brasileira (FAB). Procurada por ZH, a FAB disse que está apurando a questão. Mas, até o momento, o governo brasileiro não reconhece o pouso dos aviões estrangeiros. O uso dos aeroportos por aeronaves britânicas tendo como destino as Malvinas viola, na opinião dos argentinos, acordos entre os dois países latino-americanos nos âmbitos do Mercosul e da Unasul.

is países latino-americanos nos âmbitos do Mercosul e da Unasul.