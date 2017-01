Conheça alguns candidatos a blockbusters de 2017

News

A distribuidora cinematográfica Fox reuniu terça-feira em São Paulo um grupo de jornalistas brasileiros para exibir em primeira mão cenas de seus principais lançamentos para o primeiro semestre deste ano. A Contracapa foi lá conferiras sequências inéditas demeia-dúzia de filmes que devem ficar entre as principais bilheterias internacionais de 2017.



Os trechos projetados para a imprensa tinham entre 20 e 30 minutos de duração, incluindo imagens cujos efeitos visuais ainda não estavam finalizados. Além de antecipar algumas superproduções, o evento apresentou o trailer de Lino: O Filme, animação brasileira com dublagem de Selton Mello, Paolla Oliveira e Dira Paes,e o desenho gringo O Poderoso Chefinho, divertida e bizarra história de um bebê que se infiltra na família de um menino de sete anos, age como um gângster e fala com a voz de Alec Baldwin. Confira o que esperar desses blockbusters:

Foto: Fox / Divulgação

LOGAN

Hugh Jackman volta a encarnar pela última vez o selvagem Wolverine no filme dirigido por James Mangold, um dos mais aguardados da temporada. Em um futuro próximo, um Logan cansado cuida do doente Professor Xavier (Patrick Stewart) em um esconderijo na fronteira mexicana. Mas a chegada de uma jovem mutante, perseguida por gente da pior espécie, obriga o arredio herói a sair de sua toca. As eletrizantes e ultraviolentas cenas divulgadas lembram o desértico mundopós-apocalíptico da franquia Mad Maxe insinuam que o personagem enfim protagonizará um filme a sua altura. Estreia em 2 de março.

zhora.co/filmelogan

Foto: Fox / Divulgação

PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA

O terceiro capítulo da nova saga Planeta dos Macacosvai mostrar a batalha entre os primatas liderados pelo sagaz e rancoroso César (Andy Serkis) contra o exército humano comandado por um implacável coronel(Woody Harrelson). Muitas das cenas reveladas mostramos atores que encarnam macacos atuando com as roupas e os equipamentos especiais antes de serem cobertospor pelos graças a efeitos digitalizados – a ideia é destacar a qualidade das interpretações por baixo dos recursos tecnológicos. Preste atenção em um novo personagem:o simpático e falante chimpanzé Bad Ape (Steve Zahn). Estreia em 13 de julho.

zhora.co/planetamacaco



Foto: Fox / Divulgação

A CURA

Diretor do assustador O Chamado (2002), Gore Verbinski volta a tocar o terror com o thriller A Cura. A história acompanha um jovem e ambicioso especulador financeiro de Wall Street (Dane DeHaan, de Poder sem Limites)cuja missão é trazer de volta o CEO de sua empresa, que está internado em uma estação de águas em um castelo entre os Alpes suíços parecido com um hospital nazista.O spa esquisitão é administrado por um médico sinistro – interpretado por Jason Isaacs, em um papel que lembrao que fez na série The OA. Pelo que deu para notar em meia hora de filme, sobram afetação estética e influências de O Iluminado (1980), mas falta densidade à trama.Estreia em 16 de fevereiro.

zhora.co/acurafilme

Foto: Fox / Divulgação

ALIEN: COVENANT

Outro projeto cercado de expectativa é a volta do cineasta Ridley Scott à franquia Alien depois de dirigir uma espécie de prévia da história em Prometheus (2012). Nesse novo episódio, o realizador do clássicoAlien, o Oitavo Passageiro (1979)joga a tripulação do navio-colônia Covenant em um remoto planeta que, ao contrário do paraíso inexplorado imaginado, na verdade é um mundo escuro e perigoso. O filme trazno elenco novamente os astros Michael Fassbender e Noomi Rapace, que já tinham aparecido juntos em Prometheus – e, pelas sequências sombrias e sanguinolentas exibidas, Alien: Covenant tem tudo para serum filme de terror de tirar o fôlego. Estreia em 11 de maio.

zhora.co/alienfilme