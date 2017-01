Ocidente Acústico traz As Bahias e a Cozinha Mineira

Música

A atração do próximo Ocidente Acústico, que vai rolar no dia 2 de fevereiro lá no bar Ocidente, é o show As Bahias e a Cozinha Mineira Trio. A função surgiu do encontro artístico entre as intérpretes Raquel Virgínia e Assucena Assucena e o músico Rafael Acerbi – núcleo criador do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira,que esteve se apresentando em Porto Alegre pela primeira vez em novembro passado.

Esse triângulo musical começou em 2011,em São Paulo, nos pátios do prédio do curso de História da USP, e nas madrugadas escutando canções de Gal Costa e do Clube da Esquina. O repertório do espetáculo é baseado em Mulher (2015), primeiro disco da banda, que será apresentado em formato intimista de vozes, guitarra e violão – além de outras músicas que marcaram a história do trio.