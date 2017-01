Os rappers da Osirys já estão gravando o álbum "Vida"

Música

Uma galera que representa tri bem no rap gaúcho é a Osirys, banda da zona leste de Porto Alegre formada pelos MCsMutuk e Rick, pelo DJ Zulu e pelo guitarrista – sim, você não leu errado – Matheus Reginato. O projeto tem influências de ídolos do estilo, como Tupac, The Notorious B.I.G. e Sabotage, mas também de outras referências de suingue como Stevie Wonder e Charlie Brown Jr.

O grupo atualmente está gravando seu EP de estreia, que vai se chamar Vida e terá seis faixas. Esquentando o lançamento do trabalho em março, os guris acabam de colocar na roda um single, intitulado Foi pra Dar Valor, que tem produção de Edo Portugal, de Bruno Mad e do guitarrista Reginato.