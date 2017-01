U2 anuncia turnê que comemora os 30 anos do disco "The Joshua Tree" 

Música

Olha só que bacana: o U2 anunciou que vai sair em turnê internacional a partir de maio para comemorar os 30 anos de lançamento do disco The Joshua Tree (1987) – bá, e eu me lembro de ir na loja tri faceiro comprar esse vinil...

Leia mais:

Bando de Brincantes lançará minissérie na TV

Sandro Portes expõe fotografias na Casa de Cultura Mario Quintana



A banda irlandesa vai tocar inteiro nos shows o clássico álbum – que inclui sucessos como Where the Streets Have No Name, I Still Haven¿t Found what I¿m Looking for e With or Without You. A U2: The Joshua Tree Tour 2017 começa no dia 12 de maio, em Vancouver, no Canadá, e se encerra no dia 1º de agosto, em Bruxelas, na Bélgica. Por enquanto, nenhuma data na América do Sul foi divulgada, infelizmente.