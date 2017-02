Alice Braga participa de filme baseado em best-seller 

News

A atriz Alice Braga integra o elenco do longa A Cabana, produção baseada no best-seller homônimo do canadense William P. Young. No filme, que tem estreia no país prevista para o dia 6 de abril, a brasileira viverá a Sabedoria – personagem responsável pelas mudanças experimentadas pelo protagonista ao longo de sua jornada.

A história gira em torno de um pai que afunda em uma profunda depressão após a morte da filha de seis anos. Sem ver motivos para viver, o homem recebe uma misteriosa carta dizendo que vá para a cabana onde a garota foi encontrada. Chegando ao local, acaba conhecendo uma mulher e passando por ensinamentos que o ajudam a superar o trauma.

O filme tem direção de Stuart Hazeldine e é estrelado por Sam Worthington (de Avatar), além da participação da recentemente indicada ao Oscar, Octavia Spencer (de Estrelas Além do Tempo).

Lançado no Brasil em 2008, A Cabana vendeu cerca de três milhões e meio de cópias — no mundo, a obra superou os 18 milhões de exemplares comercializados.

Confira o vídeo divulgado com a participação de Alice Braga: