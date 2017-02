Expresso 25 comemora 50 anos com livro e documentário

News

Em tempos nos quais a cultura no país é considerada dispensável e a continuidade das iniciativas artísticas corre risco permanente, manter-se ativo durante 50 anos nessa área é um feito admirável. Pois o Coral Misto 25 de Julho de Porto Alegre, atualmente EXPRESSO 25, já soma mais de cinco décadas de estudo, ensino e divulgação da música.



Leia também

Projeto gaúcho vai participar de bloco de Carnaval em Minas Gerais

Luiz Fernando Guimarães vem a Porto Alegre com "O Impecável"

Patricia Padilha estrela coleção de grife gaúcha que mistura passado e futuro



No início de 2014, os ex-integrantes SUSANA e OLAVO FRÖHLICH – participantes ativos em grande parte dessa trajetória – iniciaram projetos para celebrar o cinquentenário: a realização de dois espetáculos do jubileu, o encontro de coralistas e ex-coralistas e o registro da história do grupo em livro e documentário. No próximo dia 11, vão rolar os lançamentos do livro – escrito e organizado pela historiadora Angélica Bersch Boff – e do filme histórico, realizado pelo Coletivo Catarse de Comunicação. O evento comemorativo no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Jr., 250) terá início às 20h – e incluirá, claro, uma apresentação do conjunto.



O volume Expresso 25 – 50 Anos foi dividido em três partes, cada uma identificando uma época característica do grupo: Um Coro Juvenil (1964 – 1976), Um Coral Maduro e Erudito (1977 – 1996) e A Chegada de um Trem, o Expresso 25 (1996 – 2014). Formado em 1964 na capital gaúcha, o coral é regido desde outubro de 1996 pelo maestro uruguaio Pablo Trindade.

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal