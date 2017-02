Projeto gaúcho Pink Floyd das Antiga vai participar de bloco de Carnaval em Minas Gerais

News

Olha só que bacana: o projeto gaúcho PINK FLOYD DAS ANTIGA (foto acima) vai encerrar na próxima segunda-feira a programação do BLOCO DO PINK FLOYD – grupo carnavalesco que se concentra e desfila ao som de PINK FLOYD e muito rock na cidade de Pedralva, no sul de Minas Gerais. O evento está completando duas décadas e traz como tema em 2017 os 50 anos de um dos mais importantes discos da história do rock mundial: THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (1967).



Chico Paixão (guitarra e voz), LeonardoBoff (teclado e voz), Pedro Porto (baixo) e Pedro Hahn (bateria) prometem fazer o povo pirar o cabeção com as músicas dos seis anos iniciais da idolatrada banda inglesa, os "lado B" floydianos e, claro, a justa homenagem ao Piper cinquentão. Não vão faltar também as características imagens psicodélicas exibidas diretamente em cima dos integrantes do quarteto, como no final dos anos 1960, criadas em um retroprojetor pela dupla Fernanda Lantz e Valdir Antunes (foto abaixo).



Considerado o maior evento floydiano do Brasil, o encontro THE CARNAWALL 2017 vai rolar entre os dias 26 e 28 de fevereiro, no Parque de Exposições de Pedralva.



Foto: Roger Fagundes / Divulgação