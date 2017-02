Adriana Lima e Lais Ribeiro participam de vídeo contra política de Trump

News

As tops brasileiras ADRIANA LIMA e LAIS RIBEIRO (foto) estão entre os nomes que estrelam o projeto I AM AN IMMIGRANT, videoprotesto idealizado pela publicação norte-americana W Magazine contra a política do presidente Donald Trump em relação aos imigrantes nos Estados Unidos.

Com um recado objetivo sobre a importância dos estrangeiros, 81 personagens de nacionalidades diversas declaram seu status de imigrante – e, além da dupla de angels da grife de lingeries Victoria's Secret, participaram da iniciativa nomes de destaque no mundo da moda internacional como Diane von Furstenberg, Joseph Altuzarra, Grace Coddington, Inez & Vinoodh, Natasha Poly, Winnie Harlow, Jourdan Dunn e Doutzen Kroes.