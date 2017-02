Pablo Lanzoni lança seu primeiro disco, "POA_MVD"

Música

O gaúcho PABLO LANZONI (foto abaixo) lançou nesta sexta-feira seu primeiro disco nas plataformas digitais. Com direção musical dos músicos uruguaios Sebastián Jantos e Diego Janssen, o belo álbum POA_MVD foi gravado, como o título já entrega, entre Porto Alegre e Montevidéu. Professor de música do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS/POA), Lanzoni é também cantor, compositor, instrumentista e regente.



O trabalho de estreia do cara reúne 10 canções, incluindo composições próprias e parcerias com Jantos, Leonardo Ribeiro e Joana Lopes Pereira – além de um tema inédito de Mário Falcão e uma releitura de Chama-me, música de Alexandre Vieira e Falcão. Entre os vários músicos de qualidade que participam do projeto, estão os mestres dos sopros Jorginho do Trompete e Julio Rizzo (trombone) e as cantoras Gisele De Santi e Fati Garcia.