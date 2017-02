Yamandu Costa apresenta "Yamandu Íntimo" no StudioClio

Música

Já virou tradição: anualmente, YAMANDU COSTA estreia novas composições, toca temas antigos e revisita clássicos da música brasileira no palco do StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698) no período em torno do aniversário do violonista – 24 de janeiro. Entretanto, neste ano, a minitemporada do show YAMANDU ÍNTIMO vai rolar excepcionalmente "fora de época": o virtuoso músico vai se apresentar no centro cultural porto-alegrense nas próximas quarta e quinta-feira, sempre a partir das 21h.



Quem assistiu a algum desses concertos sabe que, além de tocar – e muito! –, Yamandu ainda diverte a plateia com seus causos impagáveis. Também é possível atualmente ver o instrumentista na televisão:o gaúcho é quem conduz os episódios do programa Sete Vidas em 7 Cordas, série de documentários sobre feras do violão como ele, que vai ar na TV Cultura, de São Paulo, às terças-feiras, às 22h.