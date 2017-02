Duo sergipano The Baggios vem ao Rio Grande do Sul em março

Música

A novíssima música brasileira está fervendo – e Porto Alegre consta no mapa da circulação de bandas massa como a sergipana THE BAGGIOS. O duo formado por JULIO ANDRADE (guitarra e voz) e GABRIEL CARVALHO (bateria) vem pela primeira vez ao Estado para uma turnê no começo do mês que vem.



A gira gaúcha do elogiado disco BRUTOWN (2016) começa no dia 2 de março,em Porto Alegre, na Casa Frasca (Av. Independência, 426), e segue por Santa Maria, Caxias do Sul e Esteio. A dupla faz uma explosiva mistura de rock setentista, música brasileira e riffs blueseiros.



Antes da vinda para cá,os caras vão se apresentar no prestigiado FestivalRec-Beat, que rola em Recife entre os próximos dias 25 e 28.