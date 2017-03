Ana Carolina canta seus maiores sucessos em Porto Alegre

Música

Por falar em estrela da música brasileira passando por aqui, depois do sucesso turnê nacional ao lado de Seu Jorge, ANA CAROLINA volta a Porto Alegre com seu novo espetáculo, que reúne os principais hits de seus mais de 15 anos de carreira. A cantora e compositora mineira vai apresentar o show GRANDES SUCESSOS no dia 12 de maio, às 21h, no Teatro do Bourbon Country.

A artista – que acaba de lançar o livro Ruído Branco, reunindo poemas, textos e pinturas – estará acompanhada do baterista e percussionista Leonardo Reis e do tecladista e programador Thiago Anthoni. A ideia é apresentar as canções com uma roupagem musical moderna, utilizando programações, percussões eletrônicas e samplers.

ANA CAROLINA - GRANDES SUCESSOS

DATA: 12 de maio (sexta-feira)

HORÁRIO DO SHOW: 21h

LOCAL: Teatro do Bourbon Country - Av. Túlio de Rose, 80 - Passo d'Areia

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

INGRESSOS: R$ 150 (galeria mezanino), R$ 160 (galeria alta), R$ 180 (mezanino), R$ 340 (camarote), R$ 210 (plateia baixa), R$ 240 (plateia baixa) e R$ 320 (gold).

PONTOS DE VENDA: bilheteria do Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h; site ingressorapido.com.br; call center 4003-1212, de segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingos, das 12h às 18h; Rua Coberta do Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, de segunda a sexta, das 13h às 21h, e sábados, das 9h às 14h; Bourbon Shopping Novo Hamburgo (Nações Unidas, 2.001), de segunda a sábado, das 13h às 21h; Agência Brocker Turismo, em Gramado (Hortênsias, 1.845), de segunda a sábado, das 9h às 18h30, e feriados das 10h às 15h.