Karol Conka volta a Porto Alegre em abril 

Música

Só dá ela: capa da revista Rolling Stone Brasil de março, Karol Conka vai voltar a Porto Alegre no mês que vem depois do show tombador que fez na cidade no final do ano passado, com ingressos esgotados. A cantora — que promete ainda para este ano o seu tão aguardado segundo disco, chamado Ambulante — vai se apresentar no Opinião no dia 20 de abril, véspera de feriado, com a companhia do rapper carioca Luccas Carlos.



Além de recapitular ao vivo os melhores momentos de Batuk Freak (2013), o seu bombado trabalho de estreia, a rapper promete animar a galera com os hits que ainda quebram tudo nas pistas, como Tombei e É o Poder e as novíssimas Maracutaia e Farofei. Os ingressos já estão à venda nas lojas Mil Sons e Youcom e pelo site blueticket.com.br.